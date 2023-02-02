Москва, 2 февраля, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Абстрактные заявления властей ФРГ о намерении поставлять танки Leopard Украине могут привести к тому, что немецкие танки появятся на территории бывшего СССР. Так прокомментировал планы отправить на Украину немецкое тяжёлое вооружение представитель Крыма в Совете Федерации России Сергей Цеков.

Council.gov.ru Сергей Цеков

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«Дети победителей воюют с потомками нацистов», — подчеркнул он.

По мнению сенатора, фактически по территории бывшего Советского Союза будут передвигаться танки «с нацистами, которые стали наследниками нацисткой Германии, которая воевала во Второй мировой войне».

Сергей Цеков также подчеркнул точность выражения президента России Владимира Путина, который ранее отметил, что стране снова угрожают немецкие танки, на этот раз «руками бандеровцев». По мнению сенатора, эти слова «многое объясняют в ситуации на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, говоря об угрозе в виде немецких танков, управляемых украинскими националистами, российский президент сказал, что это «невероятно, но факт».