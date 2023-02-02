Кадыров показал генеральную репетицию спецназа «АХМАТ» перед встречей с танками Leopard и Abrams

Грозный, , 22:59 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал уничтожение спецназом «АХМАТ» в зоне спецоперации МТ-ЛБ иностранного производства генеральной репетицией встречи на поле боя с натовскими танками Leopard и Abrams.

Противотанковый комплекс «Корнет-Д» Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Командир спецназа «АХМАТ», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов сообщил Кадырову, что его бойцы совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили в районе населённого пункта Весёлое в Донецкой Народной Республике технику иностранного производства киевской армии.

«Натовская техника горит очень красиво. Репетиция прошла без заминок. Наши бесстрашные воины успешно набивают руку. Они в ожидании новых мишеней в виде выцыганенной Зеленским техники у своих закордонных хозяев. На каждый «Абрамс» и «Леопард» найдётся свой российский «Корнет», — написал в своём телеграм-канале Рамзан Кадыров под видео уничтожения танков, добавив, что и дальше выглядеть это будет точно так же, как и на кадрах, «только дороже по финансам для Запада».

Как сообщало ИА REGNUM, противотанковые комплексы «Корнет» могут эффективно поражать немецкие танки Leopard 2, которые страны НАТО намерены поставить Киеву.