Вучич заявил о намерении продолжить избегать введения санкций против России
Белград, 2 февраля 2023, 22:40 — REGNUM Цена, которую вынуждена платить Сербия за отказ вводить антироссийские санкции, высокая, но речь идёт о репутации страны. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, анонсировав планы продолжать сопротивляться давлению в вопросе установления ограничений для РФ во время выступления перед депутатами парламента Сербии. Встреча была посвящена теме переговоров с временными структурами в Приштине.
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Так Вучич ответил на призыв заместителя председателя «Партии свободы и справедливости» Мариники Тепич, предложившей внести в санкционный список хотя бы представителей РФ, отвечающих за решения.
Он подчеркнул, что борьба страны за право сохранять свою позицию длится уже почти год. Ранее сербский президент заявлял о том, что Белград должен принимать решения самостоятельно, а не под давлением со стороны других стран.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Вучич подчеркнул, что у Сербии больше нет союзников на Западе, но несмотря на это она в окружении стран альянса НАТО продолжает придерживаться военного нейтралитета.