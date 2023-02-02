Белград, 2 февраля, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Цена, которую вынуждена платить Сербия за отказ вводить антироссийские санкции, высокая, но речь идёт о репутации страны. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, анонсировав планы продолжать сопротивляться давлению в вопросе установления ограничений для РФ во время выступления перед депутатами парламента Сербии. Встреча была посвящена теме переговоров с временными структурами в Приштине.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

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Так Вучич ответил на призыв заместителя председателя «Партии свободы и справедливости» Мариники Тепич, предложившей внести в санкционный список хотя бы представителей РФ, отвечающих за решения.

«Пока можем выдерживать без санкций, думаю, что будет честно выдержать без санкций. Не знаю, до каких пор сможем, но, как видите, мое «не знаю» стоит намного больше, чем чье-то большое «да» в избирательной кампании», — сказал Александр Вучич.

Он подчеркнул, что борьба страны за право сохранять свою позицию длится уже почти год. Ранее сербский президент заявлял о том, что Белград должен принимать решения самостоятельно, а не под давлением со стороны других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Вучич подчеркнул, что у Сербии больше нет союзников на Западе, но, несмотря на это, она в окружении стран альянса НАТО продолжает придерживаться военного нейтралитета.