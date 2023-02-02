Вашингтон, 2 февраля, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Решение канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву танки Leopard 2 приведёт его карьеру к завершению. Так считает бывший советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор. Своё мнение он озвучил на Youtube-канале.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

Читайте также: Politico: Шольц боится, что НАТО не сможет защитить Германию от России

Макгрегор заявил, что не мог себе представить, чтобы раньше канцлеры Германии помогали «гангстерскому» Киеву, убивающему своих людей.

«Большинство в Германии пришло в ужас. Немцы имеют опыт и знают свою историю двух войн», — сказал он.

По словам американского военного, Германия и Россия давно сотрудничали, вели бизнес, избегая конфликтов с Москвой.

«Европа жила мирно. Шольц не протянет долго», — считает Дуглас Макгрегор.

Как сообщало ИА REGNUM, Шольц принял решение поставить Киеву танки Leopard 2, но отказался обсуждать вопрос об истребителях, опасаясь ответа Москвы.