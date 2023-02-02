В Волгограде торжества в честь 80-летия победы в Сталинградской битве завершились салютом

Волгоград, , 21:51 — REGNUM Торжества в честь юбилея победы в Сталинградской битве 2 февраля в Волгограде завершились праздничным салютом.

Праздничный салют в Волгограде по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Как сообщалось ранее, участие в некоторых мероприятиях в день юбилея победы в битве принял президент России Владимир Путин. В частности, он возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане, выступил с речью на торжественном концерте, а также провел встречу с представителями молодежных и патриотических организаций.

Также в Волгограде 2 февраля прошел военный парад.