Волгоград, 2 февраля, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Торжества в честь юбилея победы в Сталинградской битве 2 февраля в Волгограде завершились праздничным салютом.

Дмитрий Рогулин/ТАСС Праздничный салют в Волгограде по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве

Как сообщалось ранее, участие в некоторых мероприятиях в день юбилея победы в битве принял президент России Владимир Путин. В частности, он возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане, выступил с речью на торжественном концерте, а также провел встречу с представителями молодежных и патриотических организаций.

Также в Волгограде 2 февраля прошел военный парад.