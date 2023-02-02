В Берлине заявили, что ждут доказательств диверсии на «Северных потоках»

Берлин, , 21:55 — REGNUM По поводу диверсии на «Северных потоках» Германия выскажет своё мнение, когда будут доказательства чьей-либо виновности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, добавив, что спекулировать на данную тему не собирается.

Олаф Шольц © Сергей Гунеев/РИА Новости

Шольц напомнил, что диверсии произошли в морской акватории Швеции и Дании. По его мнению, немецким чиновникам следует сдерживаться в высказываниях и объявлять только доказанную информацию.

Ранее 2 февраля западные СМИ сообщили, что следователи рассматривают и версию о теракте, совершенном «одной из западных стран».

Напомним, о «беспрецедентных разрушениях» компания Nord Stream AG сообщила 27 сентября 2022 года. В результате диверсий были повреждены пути «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия заявила, что не располагает новыми данными по расследованию о «Северных потоках». Расследования идут на национальном уровне, а ЕК может только комментировать усиление защиты критической инфраструктуры, отметили в Брюсселе.

Москва продолжает настаивать на честном расследовании теракта, заявляли в свою очередь в МИД России.

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