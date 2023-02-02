Путин: противник добьётся дезориентации граждан России, если ничего не делать

Москва, , 21:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин 2 февраля в Волгограде на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций заявил о важности оказывать противодействие попыткам противника дезориентировать российских граждан, особенно молодёжь.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва» © Алексей Никольский/РИА Новости

По его словам, нужно оказывать соответствующее противодействие попытке дезориентировать граждан, особенно если главная целевая аудитория воздействия — молодые люди, которые не знают о прошлом и не могут оценить сегодняшний день.

«Это возможно для нашего противника только в том случае, если мы сами будем сидеть и ничего не делать», — считает президент России.

Ранее на той же встрече Владимир Путин заявил, что жить прошлым нельзя, но и смотреть в будущее без знания прошлого и понимания собственной земли, без благодарности предкам тоже не получится.

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