Москва, 2 февраля, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Новые заморозки активов российских инвесторов остаются «теоретически» возможными, заявила 2 февраля первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Это связано с тем, что тема антироссийских санкций с повестки дня не снята, пояснила она.

Ранее в Центробанке оценили общий объем российских активов, заблокированных в зарубежной инфраструктуре, в 5,7 трлн рублей. Около 20% этой суммы приходится на розничных инвесторов.

Такая ситуация была принята во внимание при принятии решения о том, чтобы запретить неквалифицированным инвесторам приобретать в дальнейшем соответствующие ценные бумаги, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.