Правительством РФ одобрен перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли

Москва, , 21:16 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин принял решение по одобрению перевода платежей Сербии по российским кредитам в рубли. Соответствующее распоряжение 2 февраля опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Минфину России совместно с министерством иностранных дел и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено провести переговоры с властями Сербии, а по достижении договоренности подписать проект протокола.

Сербия может осуществлять платежи в соответствии с соглашениями в российских рублях при необходимости приобретаемых за валюту других иностранных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам президента Сербии Александра Вучича, сербы не хотят присоединяться к санкциям против России, но позиция Белграда может поменяется, если возникнет угроза «жизненных интересов» страны. Также от санкций против России Сербия отказывается и из-за экономических интересов.