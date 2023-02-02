Москва, 2 февраля, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин принял решение по одобрению перевода платежей Сербии по российским кредитам в рубли. Соответствующее распоряжение 2 февраля опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Минфину России совместно с Министерством иностранных дел и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено провести переговоры с властями Сербии, а по достижении договоренности подписать проект протокола.

Сербия может осуществлять платежи в соответствии с соглашениями в российских рублях, при необходимости приобретаемых за валюту других иностранных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам президента Сербии Александра Вучича, сербы не хотят присоединяться к санкциям против России, но позиция Белграда может поменяться, если возникнет угроза «жизненных интересов» страны. Также от санкций против России Сербия отказывается и из-за экономических интересов.