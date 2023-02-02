История вопроса

«Северная надбавка» (районный коэффициент) – это коэффициент относительного увеличения зарплаты для компенсации дополнительных расходов и повышенных трудозатрат, связанных с работой и проживанием в тяжёлых климатических условиях. Районные коэффициенты применяются по месту фактической работы, независимо от места регистрации организации-работодателя.

В 2007 году из статьи 129 Трудового кодекса законодатель убрал норму о том, что в величину минимального размера оплаты труда не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. А из статьи 133 Кодекса убрали положение о том, что размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), а также базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников не могут быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Таким образом, возникла неопределённость, позволяющая включать «северные надбавки» в МРОТ. Согласно позиции Верховного суда, суды решали споры с работодателями в пользу работников. Но в 2016 году Верховный суд разъяснил, что надбавки могут включаться в МРОТ, и суды стали отказывать работникам в исках о начислении надбавок поверх МРОТ.

Ситуацию разрешил Конституционный суд, который постановлением от 07.12.2017 № 37-П разъяснил, что «северные надбавки» начисляются поверх МРОТ.

По мнению многих, цены на товары и услуги в регионах Сибири и крайнего севера достигли таких высот, что «северные надбавки» больше не являются решением проблемы.

