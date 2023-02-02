Минтруд предложил платить «северную» надбавку без привязки к стажу
Москва, 2 февраля 2023, 20:50 — REGNUM Минтруд предлагает изменить правила выплаты «северных» надбавок некоторым категориям работников, в том числе научным работникам, учителям и молодежи, соответствующий проект постановления правительства был опубликован 2 февраля на портале проектов нормативных правовых актов.
В министерстве считают, что надбавка должна сразу достигать максимального размера без учета стажа работы в регионе.
Минтруд предлагает ввести указанный порядок выплат с сентября 2023 сроком на четыре года.
В декабре 2022 года на заседании Госсовета вице-премьер Татьяна Голикова предложила повысить уровень зарплат молодым сотрудникам на Крайнем Севере. Президент Владимир Путин поддержал идею, уточнив, что предварительно надо «всё просчитать».