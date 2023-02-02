Москва, 2 февраля, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Минтруд предлагает изменить правила выплаты «северных» надбавок некоторым категориям работников, в том числе научным работникам, учителям и молодежи, соответствующий проект постановления правительства был опубликован 2 февраля на портале проектов нормативных правовых актов.

Максим Блинов/РИА Новости Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве

В министерстве считают, что надбавка должна сразу достигать максимального размера без учета стажа работы в регионе.

Минтруд предлагает ввести указанный порядок выплат с сентября 2023 сроком на четыре года.

В декабре 2022 года на заседании Госсовета вице-премьер Татьяна Голикова предложила повысить уровень зарплат молодым сотрудникам на Крайнем Севере. Президент Владимир Путин поддержал идею, уточнив, что предварительно надо «всё просчитать».