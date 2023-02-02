Лавров и замглавы МИД КНР подтвердили стремление защищать суверенитет России и Китая

Москва, , 21:04 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров и первый замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй заверили в совместных планах защищать суверенитет обеих стран и строить многополярный миропорядок. Об этом 2 февраля говорится на сайте внешнеполитического ведомства России.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Стороны в ходе встречи отметили неприятие конфронтационной политики, попыток ряда стран вмешиваться во внутренние дела других государств и сдерживать их развитие путём введения различных ограничений.

«Подтверждено намерение твердо защищать суверенитет, безопасность, интересы развития двух стран, совместно строить более справедливый, демократичный многополярный миропорядок», — уточнили в МИД России.

Лавров и Чжаосюй положительно оценили конструктивный диалог и высокий уровень двусторонней координации в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров ранее заявил, что ряд стран стремится затруднить сотрудничество и координацию между Россией и Китаем, однако планы Москвы и Пекина отвечают интересам обеих стран.

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