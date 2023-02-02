Присяжные признали Фургала виновным
Присяжные признали Фургала виновным и не заслуживающим снисхождения
Москва, 2 февраля, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Суд присяжных 2 февраля признал бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в организации покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского и в организации убийства предпринимателя Евгения Зори.
Алексей Куденко/РИА Новости
Сергей Фургал
Снисхождения Фургал не заслуживает, заявили присяжные.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, Фургала обвиняют в организации покушения и убийств предпринимателей в 2004–2005 годах. Вместе с ним судят троих предполагаемых сообщников. Свою вину он не признаёт.
«Что толку, если убьёшь одного, на его место придёт другой. Я никогда не решал так вопросы», — сказал экс-губернатор на одном из заседаний.
В случае признания вины бывшего губернатора могут приговорить к пожизненному заключению.