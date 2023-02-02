Путин: у элит Германии выветривается память о борьбе с нацизмом
Волгоград, 2 февраля 2023, 20:24 — REGNUM У нынешних элит Германии, «судя по всему», память о борьбе с нацизмом выветривается, заявил 2 февраля в Волгограде на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций президент России Владимир Путин.
Между тем первыми жертвами немецкого фашизма стали граждане Германии — антифашисты, напомнил президент.
Простые граждане Германии, к счастью, сохраняют эту память, добавил Владимир Путин.
Как сообщалось ранее, на той же встрече президент России заявил, что идеология нацизма «в ее современном обличии» создаёт реальные угрозы безопасности России.
Также 2 февраля президент России заявил, что России в 2023 году снова угрожают немецкими танками. «Невероятно, но факт», — отметил Путин.