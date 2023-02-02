Волгоград, 2 февраля, 2023, 20:24 — ИА Регнум. У нынешних элит Германии, «судя по всему», память о борьбе с нацизмом выветривается, заявил 2 февраля в Волгограде на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций президент России Владимир Путин.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва»

Между тем первыми жертвами немецкого фашизма стали граждане Германии — антифашисты, напомнил президент.

Простые граждане Германии, к счастью, сохраняют эту память, добавил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, на той же встрече президент России заявил, что идеология нацизма «в ее современном обличии» создаёт реальные угрозы безопасности России.

Также 2 февраля президент России заявил, что России в 2023 году снова угрожают немецкими танками. «Невероятно, но факт», — отметил Путин.