Лондон, 2 февраля, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие со следующей недели (6–12 февраля) приступят к освоению немецких танков Leopard 2 в рамках тренировочной миссии Евросоюза, сообщает 2 февраля британская газета The Financial Times со ссылкой на источники.

FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС Танк Leopard 2A6

Подготовка военных займёт примерно шесть недель. Детали обучения 1 февраля обсудили делегации западных оборонных ведомств во главе с США.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что численность подготовленных миссией Евросоюза украинских военных возрастёт вдвое, до 30 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что обучение украинских бойцов на немецких танках Leopard будет проходить не в полном объёме. «По-другому не получится», — завил он.

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