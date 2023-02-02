Москва, 2 февраля, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Горная система Карпаты может остаться без деревьев из-за торговли древесиной, которую ведут украинские власти, заявил 2 февраля президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

Carpathians Mountains/ZUMA/TASS Горная система Карпаты

Путин ответил на рассказ одного из участников встречи о том, что на Украине продают за рубеж плодородный слой почвы.

«Я не знаю, кто занимался продажей плодородного слоя земли с Украины, хотя такие факты есть, — сказал глава государства. — И лес кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири. Там же скоро все Карпаты лысыми останутся, но и землю продавали, это правда. И продают».