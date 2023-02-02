Волгоград, 2 февраля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Работа по рассекречиванию документов времен Великой Отечественной войны будет продолжена, заявил 2 февраля в Волгограде на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций президент России Владимир Путин.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва»

Работу Министерства обороны и спецслужб по рассекречиванию документов, которым «несть числа», будут поощрять, добавил президент.

Как сообщалось ранее, на той же встрече Владимир Путин подчеркнул, что народ, не имеющий исторической памяти, не может иметь и будущего.

В своем выступлении на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 2 февраля президент заявил, что Россия должна бережно хранить и передавать новым поколениям память о победе в Сталинграде, не позволяя искажать роль этой битвы в общей победе над нацизмом.