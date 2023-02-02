Глава МИД Венгрии рекомендовал послу США воздержаться от попыток учить всех жизни

Будапешт, , 20:00 — REGNUM Послу США в Венгрии Дэвиду Прессману стоит заниматься улучшением американо-венгерских отношений, а не пытаться учить всех жизни, с таким заявлением 2 февраля выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Так он ответил на недавние упрёки американского посла в адрес Будапешта.

Петер Сийярто © Екатерина Лызлова/РИА Новости

Сийярто напомнил, что Венгрия является суверенным государством. Мнение иностранного посла о внутренних политических процессах в стране не имеет никакого значения, добавил министр.

«Венгерский народ сам решит, хорошо работает правительство страны или нет, а затем выразит свою волю на следующих парламентских выборах, как он делал это до сих пор», —сказал глава венгерского МИД.

По его словам, в 2022 году в ходе парламентских выборов в Венгрии были попытки вмешательства со стороны одного из американский фондов, финансировавшего оппозиционные партии.

Внешняя политика Венгрии отвечает национальным интересам, страна не собирается отказываться от своей приверженности миру, заключил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы МИД Венгрии, принятие Евросоюзом десятого пакета санкций против России было бы «огромной ошибкой», так как доказано, что такие санкционные меры заводят страны Европы в тупик.