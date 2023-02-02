Лондон, 2 февраля, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Военные ВСУ считают, что у них недостаточно вооружений для наступления. Об этом 2 февраля пишет издание The Economist.

Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press Солдат ВСУ

«Украинцы говорят, что, хотя у них есть оружие и живая сила, первого у них недостаточно для начала полномасштабного контрнаступления», — пишет издание.

Отмечается, что многое будет зависеть от комбинации трёх факторов: погоды, передачи Западом обещанного вооружения и готовности ВСУ.

Ранее пилот ВСУ с позывным Джус заявил в интервью газете The Financial Times, что у Украины скоро не останется истребителей, боеприпасов, запчастей, а также пилотов.