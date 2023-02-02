Красногорск, 2 февраля, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Жители подмосковного Красногорска помогли мигранту, прятавшемуся в подъезде многоэтажки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.

ИА REGNUM Помощь мигранту

По их словам, молодой мужчина, не говоривший по-русски, взломал пустовавшую комнату консьержа и проводил там время, предположительно, принимая запрещённые вещества. Когда в помещение зашли посторонние, он повёл себя неадекватно, набросившись на своих гостей, а после, выбежав на улицу, свалился на плитку возле подъездной двери. Момент, когда иностранцу пытаются оказать помощь, попал на видео.

Жильцы дома не только успокоили мужчину, но также вызвали ему скорую, поскольку состояние его здоровья вызывало опасения и требовало, по их мнению, незамедлительного вмешательства медиков. Очевидцы уточнили, что происшествие случилось в одном из домов на бульваре Космонавтов.