Волгоград, 2 февраля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Народ, у которого нет исторической памяти, не может иметь будущего, заявил 2 февраля в Волгограде на встрече с представителями молодежных и патриотических организаций президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Если народ не знает прошлого, он утрачивает все то, чем стоит дорожить и на основе чего сам этот народ развивается, сказал президент.

Жить прошлым нельзя, но и смотреть в будущее без знания прошлого и понимания собственной земли, без благодарности предкам тоже не получится, добавил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, в своем выступлении на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве президент заявил, что Россия должна бережно хранить и передавать новым поколениям память о победе в Сталинграде, а также не позволять никому искажать роль этой битвы в общей победе над нацизмом.

2 февраля Путин прибыл в Волгоград, где участвует в мероприятиях, посвященных юбилею победы в Сталинградской битве.