Москва, , 19:29 — REGNUM Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 7,5%, инфляционные ожидания бизнеса и населения снизились. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я жду, что ставка будет оставаться на текущем уровне до середины года и уже там можно будет говорить о продолжении цикла снижения ставки. При устойчивом достижении инфляцией уровня 4% ставка вполне может быть снижена до уровня 5-6%. И это вполне может произойти к 2024 году», — рассуждает Жорнист.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, хотя и находятся все еще на повышенных уровнях, констатировал эксперт.

Он напомнил, что в январе заработало бюджетное правило, которое снижает волатильность рубля и очевидно оказывает на текущем этапе дезинфляционный эффект. Переориентация российских сырьевых товаров на новые рынки сбыт также приводит к притоку валюты и имеет дезинфляционный эффект, добавил он.

«Я не жду от ЦБ резких движений. Регулятор очевидно отметит проинфляуионные риски, но скорее всего займе выжидательную позицию. Так же я не жду изменения риторики. Она скорее всего будет довольно жесткой», — заявил Жорнист.

Очередное заседание совета директор Банка России намечено на 10 февраля. Ранее Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

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