Москва, 2 февраля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 7,5%, инфляционные ожидания бизнеса и населения снизились. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Я жду, что ставка будет оставаться на текущем уровне до середины года и уже там можно будет говорить о продолжении цикла снижения ставки. При устойчивом достижении инфляцией уровня 4% ставка вполне может быть снижена до уровня 5–6%. И это вполне может произойти к 2024 году», — рассуждает Жорнист.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, хотя и находятся все еще на повышенных уровнях, констатировал эксперт.

Он напомнил, что в январе заработало бюджетное правило, которое снижает волатильность рубля и очевидно оказывает на текущем этапе дезинфляционный эффект. Переориентация российских сырьевых товаров на новые рынки сбыта также приводит к притоку валюты и имеет дезинфляционный эффект, добавил он.

«Я не жду от ЦБ резких движений. Регулятор, очевидно, отметит проинфляционные риски, но, скорее всего, займет выжидательную позицию. Также я не жду изменения риторики. Она, скорее всего, будет довольно жесткой», — заявил Жорнист.

Очередное заседание совета директоров Банка России намечено на 10 февраля. Ранее Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.