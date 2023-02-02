FT: Блинкен проведёт встречу с Си Цзиньпином в феврале
Вашингтон, 2 февраля 2023, 19:36 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время своего февральского визита в Пекин. Об этом 2 февраля сообщает деловая газета Financial Times со ссылкой на свои источники.
Согласно опубликованным данным, Блинкен станет первым за последние пять лет госсекретарём США, который встретится с китайским лидером.
Между тем в Госдепе отказались комментировать данную информацию.
Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Юань Сяоцунь заявил, что Вашингтону придётся дорого заплатить за войну с Пекином.
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