Вашингтон, 2 февраля, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время своего февральского визита в Пекин. Об этом 2 февраля сообщает деловая газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Энтони Блинкен

Согласно опубликованным данным, Блинкен станет первым за последние пять лет госсекретарём США, который встретится с китайским лидером.

Между тем в Госдепе отказались комментировать данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Юань Сяоцунь заявил, что Вашингтону придётся дорого заплатить за войну с Пекином.

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