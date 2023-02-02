Венгрия требует от Украины соблюдения прав национальных меньшинств

Будапешт, , 19:47 — REGNUM Членство Украины в Евросоюзе станет возможным после того, как власти страны гарантируют соблюдение прав закарпатского венгерского меньшинства, заявила 2 февраля президент Венгрии Каталин Новак.

Каталин Новак © EPA/ROBERT GHEMENT/ТАСС

Она заявила, что общей позиции с Венгрией придерживаются лидеры Австрии и Италии, которые осведомлены о проблеме и поддерживают закарпатское венгерское меньшинство.

По мнению Новак, последние изменения законодательства Украины ведут не в правильное русло и лишают венгров реализации их прав. По этой причине в Закарпатье проходят акции, сказала президент.

Венгерский лидер сообщила о письме, которое направила президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нём говорится о положении венгров в Закарпатье. Ответа с украинской стороны пока нет.

Напомним, на Украине проживает порядка 150 тысяч венгров.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Украине последовательно нарушаются права закарпатских венгров.

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