Венгрия обозначила условия для вступления Украины в Евросоюз
Будапешт, 2 февраля 2023, 19:47 — REGNUM Членство Украины в Евросоюзе станет возможным после того, как власти страны гарантируют соблюдение прав закарпатского венгерского меньшинства, заявила 2 февраля президент Венгрии Каталин Новак.
Она заявила, что общей позиции с Венгрией придерживаются лидеры Австрии и Италии, которые осведомлены о проблеме и поддерживают закарпатское венгерское меньшинство.
По мнению Новак, последние изменения законодательства Украины ведут не в правильное русло и лишают венгров реализации их прав. По этой причине в Закарпатье проходят акции, сказала президент.
Венгерский лидер сообщила о письме, которое направила президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нём говорится о положении венгров в Закарпатье. Ответа с украинской стороны пока нет.
Напомним, на Украине проживает порядка 150 тысяч венгров.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Украине последовательно нарушаются права закарпатских венгров.
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