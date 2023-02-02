Киев, 2 февраля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. В связи с массовыми арестами военных и обвалом экономики ситуация на Украине находится на грани социального взрыва. Об этом заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Трясина

«Народ сегодня полностью отрезан от власти, и проявлением этого являются массовые аресты людей, которые так или иначе не хотят идти на войну», — заявил он.

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По его словам, от «нечего делать» людей начали сажать за решётку, а национальному банку едва удаётся удерживать курс гривны, который постоянно снижается.

Соскин также назвал обвал экономики «катастрофой, которая приведет к девальвации и инфляции».

Днём ранее врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что масштабные обыски на Украине проводятся по приказу президента страны Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что правительство Соединённых Штатов работает над обеспечением потребностей Киева.

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