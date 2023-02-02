Белград, 2 февраля, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Власти Сербии не хотят присоединяться к санкциям против России, заявил 2 февраля президент страны Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Позиция Белграда поменяется только в том случае, если под угрозой окажутся «жизненные интересы» страны, чего пока не наблюдается, добавил он.

Если же сложатся именно такие условия, Сербия будет заботиться о своих интересах, а не беспокоиться из-за того, что ее действия нанесут «ущерб другой стране», отметил Вучич.

Ранее президент Сербии отмечал, что Запад шантажирует Белград, требуя ввести санкции против России и признать независимость Косово и угрожая прекращением финансово-экономической поддержки в случае отказа.