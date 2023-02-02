Алма-Ата, Казахстан, 2 февраля, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях заседания Евразийского межправительственного совета встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили партнёрские отношения и укрепление торгово-экономических связей.

Александр Астафьев/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях заседания Евразийского межправительственного совета

Пашинян в ходе беседы назвал Россию ключевым партнёром в сфере безопасности и обратил внимание российской делегации на развивающийся в Нагорном Карабахе гуманитарный кризис.

В свою очередь, Мишустин заявил, что Россия традиционно выступает за разблокировку экономических и транспортных связей в Закавказье и считает важным выполнение достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана договоренностей.

Напомним, 31 января президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил реализацию соглашений по Карабаху.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва выступает за урегулирование отношений между Баку и Ереваном, а также за разблокирование Лачинского коридора.