Санкт-Петербург, 2 февраля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Бразильский футболист «Зенита» Малком не был близок к переходу во французский ПСЖ. Об этом 2 февраля заявил комментатор Геннадий Орлов «Спорт-Экспрессу».

Евгения Новоженина/РИА Новости Геннадий Орлов

«Да мне кажется, близко там не было ничего. Думаю, парижане прощупывали почву, проявляли некий интерес к Малкому с перспективой на лето», — сказал Орлов.

Он добавил, что сложно оценить, оправдал ли бразилец вложенные в него €40 млн. По его словам, Малком является ключевым игроком команды, приносит победы и обладает авторитетом в глазах болельщиков.

Ранее сообщалось, что Малком может перейти в ПСЖ, однако трансферное окно во Франции закрылось, а переход не состоялся.