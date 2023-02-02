Заявление на шенгенские визы будут принимать онлайн

Брюссель, , 18:55 — REGNUM Европарламент поддержал законопроект о цифровизации визовых процедур в шенгенской зоне, сообщили в Ассоциации туроператоров России 2 февраля.

Подача документов на шенгенскую визу © Сергей Бобылев/ТАСС

Заявления на получение визы будут приниматься в режиме онлайн.

Предполагается создать общую платформу для представления виз, а их самих сделать цифровыми, а не бумажными.

Цифровизация ускорит время рассмотрения заявлений, снизит затраты, позволит повысить уровень безопасности, полагают авторы законопроекта.

Лично посещать консульства или визовые центры придется только тем гражданам, которые сдавали биометрические данные более пяти лет назад, меняли паспорт или хотят внести в него данные о детях.

Решения Европарламента носят для властей ЕС рекомендательный характер.