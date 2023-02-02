Москва, 2 февраля, 2023, 18:48 — ИА Регнум. В Кремле не считают проблемой ситуацию с приостановкой приёма заявлений на выдачу 10-летних загранпаспортов с биометрическими данными. Об этом 2 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе встречи с журналистами.

Виталий Аньков/РИА Новости Заграничные паспорта

«На остальные же принимают? Наверняка какие-то там просто технические проблемы с чипами или еще что-то», — сказал он, посоветовав «быть проще» и использовать обычные паспорта.

Песков также рассказал о том, что в Кремле пока не принимали никаких решений о запрете на выезд российских чиновников за границу.

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