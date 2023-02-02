Химки, Московская область, , 18:44 — REGNUM С подмосковного футбольного клуба «Химки» снят запрет на регистрацию новых игроков. Об этом 2 февраля заявил исполнительный директор клуба Николай Оленев «Спорт-Экспрессу».

Игроки ФК «Химки» © Алексей Филиппов/РИА Новости

«С клуба снят запрет на право осуществлять регистрацию новых футболистов», — сказал Оленев.

Он пообещал в ближайшее время рассказать, когда будут объявлены новички «Химок».

Напомним, 21 октября 2022 года прошло заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором на «Химки» был наложен запрет на регистрацию новых футболистов.