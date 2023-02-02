Москва, 2 февраля, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что России есть чем ответить на поставки оружия Киеву. Об этом о заявил 2 февраля в ходе встречи с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия РФ

По словам Пескова, по мере поступления на Украину нового вооружения, поставленного коллективным Западом, «Москва будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал».

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Как сообщало ИА REGNUM, замначальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ генерал-майор Александр Серговенцев заявил, что получившим ранения военнослужащим первая медицинская помощь оказывается в течение 10 минут на поле боя.

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