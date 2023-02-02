Путин заявил, что при ответе на угрозы Россия ответит не только бронетехникой

Волгоград, , 18:35 — REGNUM Россия ответит тем, кто ей угрожает, не только бронетехникой, у неё есть, чем ответить Об этом 2 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», — сказал Путин.

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По его словам, те, кто угрожают, не понимают, что в России все впитали в себя традиции поколения победителей, которые «трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали её нам в наследство».

Напомним, Путин принимает участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию победы в Сталинградской битве. Он возложил цветы к Вечному огню и могиле маршала Василия Чуйкова на Мамаевом кургане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин назвал невероятным тот факт, что России снова угрожают немецкими танками с крестами на борту.

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