Путин: не допускать искажения истории — наш моральный долг перед солдатами-победителями

Волгоград, , 18:33 — REGNUM Россия должна бережно хранить и передавать новым поколениям память о победе в Сталинграде, не позволять никому искажать роль этой битвы в общей победе над нацизмом, заявил 2 февраля в своем выступлении на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве президент России Владимир Путин.

Владимир Путин возлагает цветы к могиле маршала Советского Союза В. И. Чуйкова на Мамаевом кургане © Константин Завражин/РООL/РИА Новости

Это наш моральный долг перед солдатами-победителями, добавил президент.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в своем выступлении назвал Сталинград символом несокрушимости нашего народа, а Сталинградскую битву — сражением за само существование истерзанной, но непокоренной страны.