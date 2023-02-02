Президент России призвал не допускать искажения истории
Волгоград, 2 февраля 2023, 18:33 — REGNUM Россия должна бережно хранить и передавать новым поколениям память о победе в Сталинграде, не позволять никому искажать роль этой битвы в общей победе над нацизмом, заявил 2 февраля в своем выступлении на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве президент России Владимир Путин.
Это наш моральный долг перед солдатами-победителями, добавил президент.
Как сообщалось ранее, Владимир Путин в своем выступлении назвал Сталинград символом несокрушимости нашего народа, а Сталинградскую битву — сражением за само существование истерзанной, но непокоренной страны.