Волгоград, 2 февраля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Россия должна бережно хранить и передавать новым поколениям память о победе в Сталинграде, не позволять никому искажать роль этой битвы в общей победе над нацизмом, заявил 2 февраля в своем выступлении на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве президент России Владимир Путин.

Константин Завражин/РООL/РИА Новости Владимир Путин возлагает цветы к могиле маршала Советского Союза В. И. Чуйкова на Мамаевом кургане

Это наш моральный долг перед солдатами-победителями, добавил президент.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в своем выступлении назвал Сталинград символом несокрушимости нашего народа, а Сталинградскую битву — сражением за само существование истерзанной, но непокоренной страны.