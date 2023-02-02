Лозанна, Швейцария, 2 февраля, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Итогового решения по поводу участия российских и белорусских атлетов на Олимпиаде в 2024 году пока нет, обсуждается лишь их участие в соревнованиях в Азии, сообщает Международный олимпийский комитет (МОК).

Гильем Бейкер/РИА Новости Олимпийские Кольца на площади Трокадеро в Париже

«Ни в одном из опубликованных МОК документов вы не найдёте упоминания об Олимпийских играх 2024 года в Париже для спортсменов с российским или белорусским паспортом», — говорится в публикации МОК.

В МОК настаивают, что не говорят о российских и белорусских спортсменах: речь идёт о нейтральных атлетах, уважающих правила Олимпийского комитета, «включая отсутствие какого-либо отождествления с их страной и НОК и полное соблюдение антидопинговых правил».

Все «февральские рекомендации» 2022 года остаются в силе, и пока не решено, кто будет определять, активно ли те или иные российские и белорусские спортсмены поддерживали спецоперацию, отметили в комитете.

Напомним, в МОК отвергли заявления со стороны Украины и ряда других стран, критикующих комитет за допуск российских спортсменов к соревнованиям.