Песков прокомментировал возможность введения запрета на выезд чиновников и депутатов

Москва, , 18:21 — REGNUM В Кремле пока не принимали никаких решений о запрете на выезд российских чиновников за границу, заявил 2 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков © Сергей Гунеев/РИА Новости

Эта инициатива не обсуждается, добавил он.

Как сообщалось ранее, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») заявил, что поддерживает инициативу о запрете чиновникам, депутатам и членам их семей уезжать из России на отдых.

Инициатива будет рассмотрена в кратчайшие сроки, добавил он.