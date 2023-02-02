Москва, 2 февраля, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Известного актёра, народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали в Боткинскую больницу, сообщает 2 февраля РИА Новости со ссылкой на слова сына артиста Василия Щербакова.

Михаил Терещенко/ТАСС Актёр Борис Щербаков

Мужчина рассказал, что его отца, народного артиста России Бориса Щербакова, госпитализировали в Боткинскую больницу с предварительным диагнозом ОРВИ с осложнением по кардиологии. По его словам, актёру потребовалась помощь врачей вчера, 1 февраля. Борис Щербаков собирался отправиться в Санкт-Петербург на спектакль, но плохо себя почувствовал. Сделанные анализы на ковид не подтвердили заражение.

«Его доставили в больницу, там он пробыл в реанимации, где ему проводили какие-то процедуры. И буквально два часа назад его из реанимации перевели в стационар», — цитирует агентство слова Василия Щербакова.

Ранее СМИ написали о госпитализации Бориса Щербакова в Москве перед запланированной поездкой в Санкт-Петербург, где он должен был принять участие в спектакле «Свободная пара».

«Он должен был приехать в Петербург «Сапсаном». Аронова приехала, декорации приехали — все приехали, а его увезли на скорой в больницу», — рассказала директор ДК «Выборгский» Елена Потылыцина. Она уточнила, что не знает о причинах госпитализации.