Советник главы администрации Таганрога Арцыбашев задержан по делу о мошенничестве

Ростов-на-Дону, , 18:10 — REGNUM Советник главы администрации города Таганрога Ростовской области Владимир Арцыбашев задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом 2 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Арцыбашева задержали в Ростове-на-Дону и повезли в Рязань, где он ранее работал помощником вице-губернатора Рязанской области.

Он подозревается в хищении выделенных на благоустройство средств. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в администрации Рязани прошли оперативные мероприятия для проверки информации о возможных нарушениях при закупках и работах по благоустройству.

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