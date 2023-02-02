Бывший глава Пентагона и действующий руководитель комитета начальников штабов США сказали фактически об одном и том же. В способности ВСУ сопротивляться российской армии есть серьезные сомнения, а решимости Запада поддерживать Украину оружием хватит ненадолго. Экс-министр обороны США даже уточнил насколько именно. В Киеве, естественно, к такому повороту событий не готовы. Когда Украину начнут активнее склонять к миру и на каких условиях?

Иван Журенков, , 19:03 — REGNUM Экс-глава Пентагона Роберт Гейтс, занимавший этот пост при республиканце Джордже Буше — младшем и демократе Бараке Обаме, в интервью The Washington Post заявил: решимости Запада оказывать Украине военную поддержку хватит лишь на год. Если коренного перелома в вооруженном противостоянии не произойдет, то Запад (причем в первую очередь Евросоюз) начнет все сильнее давить на Украину, побуждая ее к началу переговоров с российской стороной, сказал бывший министр обороны США.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Синхронно с интервью Гейтса издание Politico сообщило: в администрации президента Украины Владимира Зеленского пришли «в ярость» из-за заявления генерала Марка Милли, действующего главы Объединенного комитета начальников штабов США. Слова нынешнего руководителя американского Генштаба резонируют с оценкой экс-министра обороны Гейтса. Милли усомнился в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут «вытеснить» российскую армию с занимаемых ею территорий и вернуть их под контроль Киева.

Прогноз, который дал Роберт Гейтс, имеет под собой определенные основания, сказал ИА REGNUM политолог-американист Малек Дудаков. «В перспективе шести–семи, а может быть, девяти месяцев в США и других западных странах начнет ощущаться дефицит вооружений, которых очень много потратили на Украину», — полагает эксперт.

Согласно январскому докладу вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIC), объем поставок американских вооружений и боеприпасов Украине превысил 24 млрд долларов. Эксперты CSIS полагают, что при гипотетическом конфликте США и Китая (например, вокруг Тайваня) Соединенные Штаты столкнутся с проблемой истощения арсеналов — именно в силу массированных оружейных поставок Киеву, которые продолжаются уже 11 месяцев.

В ближайшей перспективе может ощущаться дефицит «особенно по некоторым направлениям — снарядам и ракетам», предполагает Дудаков. «К концу года станет понятно, что будет нехватка вооружений и по другим направлениям. Включая гаубицы и, возможно, даже танки, которые, как мы видим, будут довольно быстро поставлять на Украину. И, скорее всего, довольно быстро там их и потеряют. Поэтому вопрос военно-технического характера очень важен», — указывает эксперт.

В уже упомянутом докладе CSIS в качестве предметов дефицита упоминаются: 155-миллиметровые гаубицы М777 (свыше 160 таких орудий и более 1 млн снарядов к ним уже были отправлены на Украину). Кроме того, ощущается нехватка переносных ЗРК Stinger, командно-пусковых блоков к противотанковым ракетным комплексам Javelin и, собственно, самих «Джавелинов», контрбатарейных радаров AN/TPQ. На Украину было передано 1,6 тыс. «Стингеров», 8,5 тыс. «Джавелинов» и полсотни радаров AN/TPQ, указывают авторы доклада.

ЗРК Stinger © ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

С проблемой оружейного дефицита из-за поставок на Украину сталкивается и ближайший союзник США по НАТО. Великобритания передала Киеву почти все работоспособные самоходные артиллерийские установки (САУ) AS-90, в военном ведомстве срочно изыскивают самоходные гаубицы K9 Thunder и САУ Archer, чтобы пополнить свои запасы, сообщила 1 февраля лондонская Daily Mail.

Помимо объективного фактора — истощения арсеналов — свою роль играет и политическая конъюнктура США, указывает Дудаков. Белый дом довольно активно «прожигает деньги» на украинском направлении. «Ближе к лету все придется согласовывать снова, а это будет сделать довольно сложно, поскольку Конгресс контролируется республиканцами. А они как раз хотели бы сократить расходы на украинском направлении, — указал эксперт-американист. — Поэтому возможно, что таких обширных бюджетов, как прежде, Украина уже не получит. И надеяться на них не стоит».

Эти два фактора — военный и политический — дают основания полагать, что поддержка Украины Западом объективно ослабнет во второй половине 2023 года, подчеркивает Дудаков. «И если к тому моменту ситуация на фронте для Киева будет патовой, то, конечно, будет больше мотивации выйти из украинского кризиса», — полагает политолог-американист.

Оценка, которую дал генерал Милли и которая так возмутила Киев, говорит о трезвой оценке ситуации, сказал ИА REGNUM военный обозреватель, научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник. «Эта трезвая оценка происходящего заключается в том, что собственными силами — и даже с учетом поставок с Запада — Украина не сможет выполнить задачу вытеснения российских войск с тех территорий, которые она считает своими, — полагает эксперт. — Максимум, о чем может идти речь — это о попытках вынудить Россию пойти на более-менее невыгодные для нее дипломатические шаги. Американцы прекрасно отдают себе в этом отчет».

В начале декабря прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил эти, явно невыгодные для Москвы, условия: Соединенные Штаты, сказал он, помогают Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля 2022-го. Речь идет о части территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей — что не согласуется с позицией Киева, который требует возвращения к границам 1991 года, не только с Донбассом, но и с Крымом.

Энтони Блинкен © The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Если мы также внимательно посмотрим на все заявления НАТО о том, что «победа должна быть добыта на поле боя», то мы увидим, что продолжение этой мысли заключается в том, что на поле боя должны быть обеспечены лучшие переговорные условия для Украины. К этому все надежды и сводятся. И прямая констатация того, что Украина эту задачу не выполнит, — это фиксация действительного положения вещей, нравится это кому-то или нет», — отметил Крамник.

Таким образом, и предположение экс-главы Пентагона Гейтса о том, что Киев чем дальше, тем больше будут склонять к переговорам, имеет под собой основания, полагают эксперты. О готовности выступить в качестве посредников в таких переговорах уже заявили президенты Бразилии и Турции, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, представители Венгрии и Ватикана и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Пока, впрочем, перспектива переговоров не просматривается ­ — даже если допустить отказ сторон от предварительных условий. Российская сторона настаивает, что контакты с Киевом, если таковые вообще состоятся, должны быть прямыми и происходить без участия посредников. Об этом в интервью ТАСС в середине января напомнил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Позицию же Киева явно нельзя назвать продуктивной. Посол Украины в Германии Алексей Макеев обвинил всех тех, кто призывает к диалогу с Москвой, в желании жертвовать украинскими территориями. Так дипломат отреагировал на очередное предложение о посредничестве, прозвучавшее на этот раз от президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Украинская сторона готова пойти на контакт только при условии «возврата территорий» и «компенсации ущерба». Как указал в комментарии РИА «Новости» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Украина «с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров».

Мариуполь, ДНР. Россия Александр Димитровский © ИА REGNUM

Главный побудительный мотив к переговорам, пожалуй, назвал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын: большие потери и усталость от боевых действий. Возможно, украинский фактор «станет токсичным ближе к следующему году, когда усталость будет ощущаться более явственно», — предположил Дудаков.

По мнению эксперта-американиста, первыми по пути стремления к дипломатическому урегулированию пойдут некоторые европейские страны (наиболее рационально мыслящие), потом эту позицию начнут все активнее выражать в Вашингтоне, и последними выступят евробюрократы, которые сегодня настроены наиболее воинственно.

Крамник, впрочем, призвал не переоценивать прогноз, который дал экс-глава Пентагона Гейтс, поскольку — по оценке военного эксперта — в США и Европе идет процесс развертывания военно-производственных мощностей. «И даже если предположить, что Гейтс сейчас говорит искренне, без какого-то лукавства, то совершенно не факт, что через год он будет согласен с этой своей сегодняшней мыслью, — рассуждает Крамник. — В любом случае России задачу следует решать, не оставляя все в надежде, что через год американцы перестанут поддерживать Украину. Нам нужно выполнять свою задачу независимо от того, что Украина получит через год или не получит».