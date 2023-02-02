Киев, 2 февраля, 2023, 18:47 — ИА Регнум. В Киеве представители органов правопорядка пресекли деятельность организаторов секс-вечеринок, которые таким образом якобы собирали средства в поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Цитата из видео В Киеве сверхразумы «накачивают» чем то девушек и снимают +18 контент для подписчиков. 2023. Украина Организаторы секс-оргий тащат невменяемую девушку. Киев

«Появились фото организаторов «пьяных вечеринок» в Киеве, которые издевались над девушками, а потом выкладывали эти видео в интернет», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.

Уточняется, что организаторы съемок устраивали секс-вечеринки для «сбора донатов для ВСУ».

В офисе генпрокурора Украины сообщили, что два блогера подозреваются в изготовлении, хранении и распространении порнографических изображений по предварительному сговору и в составе группы. По словам главы полиции Киевской области, молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, один миллион американских долларов обнаружили в диване бывшего замминистра обороны Украины Александра Миронюка.

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