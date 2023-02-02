Киев, 2 февраля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Госбюро расследований (ГБР) Украины задержало предпринимателей, которые продавали министерству обороны яйца по завышенной цене. Об этом 2 февраля сообщает ГБР в telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Яйца

«ГБР задержало предпринимателей, которые продавали среди прочего военным яйца по 17 гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ГБР в ходе совместной операции с СБУ обнаружили и задержали группу, которая присваивала средства, выделенные на питание военных.

Ранее сообщалось, что минобороны Украины закупает продукты в два или три раза дороже, чем их можно купить в магазинах Киева.