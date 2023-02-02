Путин: многонациональный народ России ради правды идёт до конца

Волгоград, , 18:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, отметил несокрушимость граждан России.

Монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане © Кирилл Брага/РИА Новости

Одной из черт многонационального народа России Путин назвал желание и готовность идти до конца ради правды и Родины.

«Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа», — сказал президент.

По словам Путина, Сталинградская битва в корне переломила ход Великой Отечественной войны.

«Это сражение было не просто сражением за город — на кону стояло само существование истерзанной, но не покорённой страны, определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, и это чувствовал, осознавал каждый и в окопах, и в тылу. Мы, как это уже не раз бывало в нашей истории, сплотились в решающей схватке и победили», — добавил президент.

Читайте также: Путин назвал Сталинградскую битву сражением за существование страны