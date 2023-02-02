Путин: Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа
Волгоград, 2 февраля 2023, 18:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, отметил несокрушимость граждан России.
Одной из черт многонационального народа России Путин назвал желание и готовность идти до конца ради правды и Родины.
«Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа», — сказал президент.
По словам Путина, Сталинградская битва в корне переломила ход Великой Отечественной войны.
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