Путин: Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа
Путин: многонациональный народ России ради правды идёт до конца
Волгоград, 2 февраля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, отметил несокрушимость граждан России.
Одной из черт многонационального народа России Путин назвал желание и готовность идти до конца ради правды и Родины.
«Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа», — сказал президент.
По словам Путина, Сталинградская битва в корне переломила ход Великой Отечественной войны.
Как сообщало ИА REGNUM, президент в своем выступлении заявил, что Россия должна бережно хранить и передавать новым поколениям память о победе в Сталинграде, не позволять никому искажать роль этой битвы в общей победе над нацизмом.
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